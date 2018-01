Aquecimento Globo de Ouro 2016: Quem deve ganhar os prêmios de melhor ator e atriz na TV?

A cerimônia de premiação com o anúncio dos vencedores do Globo de Ouro ocorre já no próximo domingo, dia 10 de janeiro de 2016.

Como todo mundo sabe, Wagner Moura está indicado na categoria melhor ator em série dramática, uma das mais importantes da noite, por sua atuação como Pablo Escobar em Narcos. Mas a competição é grande: o grande favorito é Jon Hamm, o Don Draper de Mad Men, que acabou em 2015… mas o que você acha?

Quem você acha que deve levar o Globo de Ouro 2016 na categoria melhor ator de série dramática? Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Liev Schreiber (Ray Donovan)

Jon Hamm (Mad Men)

Rami Malek (Mr. Robot)

Wagner Moura (Narcos) Veja os resultados

Já entre as atrizes, a disputa parece mais equilibrada, e o resultado deve de fato ser uma surpresa, qualquer que seja a premiada: os destaques são Viola Davis (How to Get Away With Murder) e Robin Wright (House of Cards). E aí?

Quem você acha que deve levar o Globo de Ouro 2016 na categoria melhor atriz de série dramática? Caitriona Balfe (Outlander)

Eva Green (Penny Dreadful)

Robin Wright (House of Cards)

Taraji P. Henson (Empire)

Viola Davis (How to Get Away With Murder) Veja os resultados

