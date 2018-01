Aquecimento Globo de Ouro 2016: Quais séries devem ganhar os prêmios principais?

A cerimônia de premiação com o anúncio dos vencedores do Globo de Ouro ocorre já no próximo domingo, dia 10 de janeiro de 2016.

+ Wagner Moura e ‘Narcos’ são indicados ao Globo de Ouro 2016

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Cobertura completa: Globo de Ouro 2016

As disputas da TV prometem ser as mais equilibradas dos últimos anos (já que Breaking Bad e Mad Men já estão de fora)… e Narcos, com Wagner Moura e do diretor brasileiro José Padilha, está na disputa da categoria principal, drama. Quem você acha que deve ganhar as categorias principais da TV?

Qual série deve ganhar na categoria 'Drama' do Globo de Ouro 2016? Empire

Game of Thrones

Mr. Robot

Narcos

Outlander Veja os resultados

Loading ... Loading ...

+ Aquecimento Globo de Ouro 2016: Quem deve ganhar os prêmios de melhor ator e atriz na TV?

Qual série deve ganhar na categoria 'Comédia ou Musical' do Globo de Ouro 2016? Mozart in the Jungle

Orange is the New Black

Silicon Valley

Transparent

Veep Veja os resultados