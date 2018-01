Apresentador Jimmy Fallon brinca com coletiva de imprensa polêmica de Trump

O presidente norte-americano Donald Trump realizou na tarde de quinta-feira, 16, a sua primeira coletiva de imprensa solo desde que assumiu à Casa Branca. O encontro com a imprensa foi marcado por animosidade e por críticas do presidente aos meios de comunicação, aos quais ele acusou de espalharem notícias falsas.

À noite, os principais programas de talk-show do país fizeram piada com as polêmicas da coletiva. O apresentador e comediante Jimmy Fallon, no seu The Tonight Show, chegou a realizar uma esquete de comédia interpretando Trump.

“Primeiro de tudo, todos vocês fazem notícias falsas, eu odeio muito todos vocês e obrigado por estar aqui”, dirige-se à imprensa o apresentador, caracterizado como o presidente, logo no início do vídeo.

Outros apresentadores como Stephen Colbert e Seth Meyers também utilizaram espaços em seus programas para criticar a coletiva de imprensa de Trump. Colbert, aliás, foi o mais duro nas críticas, ao contradizer a declaração do presidente de que os EUA estão uma bagunça. “Nós elegemos uma bagunça”, disse o apresentador.