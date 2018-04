Apresentador do Miss Universo se engana e anuncia vice como vencedora

MADRI (Reuters) – O apresentador do concurso Miss Universo apontou por engano a Miss Colômbia como vencedora, mas, logo em seguida, a coroa foi tirada dela e entregue à real ganhadora, a Miss Filipinas, uma atriz e modelo de 26 anos.

Foi a primeira edição do show de beleza anual desde que ficou no centro uma controvérsia quando o então coproprietário do evento e pré-candidato presidencial dos Estados Unidos, Donald Trump, fez comentários depreciativos sobre os imigrantes.

O anfitrião Steve Harvey anunciou incorretamente que a Miss Colômbia havia vencido a 64ª edição do concurso, transmitido ao vivo pela rede de televisão Fox.

A vencedora, Pia Alonzo Wurtzbach, uma atriz filipino-alemã e modelo, nascida em Stuttgart e criada em Cagayan de Oro, nas Filipinas, ficou inicialmente como vice-campeã. Mas então Harvey informou o público que havia cometido uma gafe. Veja o vídeo:

Nessa altura, Ariadna Gutierrez Arévalo, 21 anos, de Sincelejo, Colômbia, já havia sido coroada Miss Universo 2015 pela titular anterior do título, Paulina Veja, de Barranquilla, também da Colômbia, que teve de lhe tirar a coroa e entregá-la à Miss Filipinas. Em terceiro lugar ficou Olivia Jordan, 27 anos, de Tulsa, Estado do Oklahoma, EUA.

“Eu gostaria de pedir desculpas sinceramente à Miss Colômbia e à Miss Filipinas pelo meu grande erro”, disse Harvey no Twitter. “Eu me sinto mal.”