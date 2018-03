Após show no Lollapalooza, The Chainsmokers libera a nova música ‘The One’

Dois dias após sua primeira apresentação no Brasil, no festival Lollapalooza 2017, a dupla norte-americana The Chainsmokers divulgou na manhã desta segunda-feira, 27, mais uma música inédita, a calma The One.

A música é a terceira revelada do álbum de estreia da banda, Memories… Do Not Open, que já teve as faixas Paris e Something Just Like This, parceria com Coldplay, divulgadas.

Apesar de já estar na ativa desde 2012, o duo The Chaisnmokers só alcançou o sucesso em 2016 com o hit Closer, em parceria com Halsey, que dominou as paradas norte-americanas. Por isso, só agora a dupla vai lançar seu primeiro álbum.

Memories… Do Not Open será lançado no dia 7 de abril.