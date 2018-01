Após show de sete minutos, Anitta se envolve em confusão com fãs em Cabo Frio

Uma confusão envolvendo a cantora Anitta aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 12, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Depois de ficar pouco tempo no palco e anunciar que precisaria encerrar o show por conta de compromissos em São Paulo, Anitta levou um “banho” de bebida arremessada pela plateia e foi retirada do palco por um segurança. “Uma falta de respeito, obrigada, tchau”, diz ela em um vídeo publicado pelo portal G1.

A organização do show diz que a cantora atrasou em pelo menos meia hora o horário de entrada na casa; a produção da artista diz que a culpa foi dos promotores. Um dos donos do Arena Music, onde o show aconteceu, disse ao G1 que a cantora ficou apenas sete minutos no palco, e que depois fãs se revoltaram e tentaram inclusive entrar no backstage para impedir que a cantora fosse embora.

Nas redes sociais, alguns fãs postaram pedidos de desculpas na página da cantora.

Compromisso. O compromisso a que a cantora se referia era uma participação no show desta quarta-feira, 12, do tenor italiano Andrea Bocelli, no Allianz Parque, em São Paulo. A escolha de Anitta para fazer duetos com o cantor também gerou críticas nas redes sociais.

“Super triste com essa escolha. Andrea Bocelli, como podemos aceitar Anitta, seu público que ama boa música, na verdade excelente música, nem considera ela cantora”, escreveu uma fã do europeu.