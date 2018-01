Após três anos, Adele divulga uma música inédita: ouça ‘Hello’

A espera foi grande, mas finalmente Adele voltou! Nesta quinta-feira, 22, ela lançou na web o primeiro single de seu novo álbum, 25, que deve chegar às lojas no dia 20 de novembro, como foi anunciado esta semana. Ouça a música Hello no vídeo acima.

Artistas como Danger Mouse e Pharrell Williams colaboram com o novo disco em produção há dois anos. O último trabalho da cantora, 21, foi lançado em 2011. 25 terá produtores como Max Martin, Danger Mouse e de Ryan Tedder, do One Republic.

“Meu disco anterior era um disco sobre rompimento, e se eu tivesse que rotular este, o chamaria de disco de compensação”, disse Adele em uma declaração publicada no Twitter sobre o álbum.