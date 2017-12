Após morte, Prince volta às paradas de sucesso nos EUA

A música de Prince voltou ao topo da parada semanal americana Billboard 200 na segunda-feira seguinte à morte do cantor, 25, com seus fãs procurando lembrar seu legado por meio de sua música. A Nielsen Music disse que contabilizou 2,3 milhões de músicas e mais de mais de 579 mil discos vendidos do catálogo de Prince nos três dias que se seguiram à sua repentina morte. The Very Best of Prince, de 2001, liderou as vendas, com mais de 25o mil cópias comercializadas no período. (REUTERS)

