Após mico na transmissão ao vivo e críticas na web sobre piada com morte de Carrie Fisher, Jorge Pontual se defende

O jornalista da GloboNews Jorge Pontual se colocou numa posição difícil ao tentar usar bom humor durante o noticiário que informava a morte da atriz Carrie Fisher na emissora.

Durante o seu comentário, direto de Nova York, ele brincou que quem mais lamentou a morte da atriz, que interpretava a princesa Leia em Star Wars, foi o Chewbacca. “O Chewbacca disse: (e imitou o grunhido característico do personagem)”, disse Pontual… para um silêncio constrangedor dos três colegas de transmissão.

Veja:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Muito criticado na web, Pontual usou seu twitter para se defender. “Elogiei muito o trabalho dela pela aceitação da bipolaridade, da doença mental e da dependência química. Que pena que você não ouviu”, escreveu para um internauta. “Muito engraçado, pseudojornalistas chorando a ‘morte do jornalismo’ porque eu tratei com bom humor da grande figura que foi Carrie Fisher”, disse depois. “Pena que alguns fãs dela no Brasil não tenham o menor sense of humor. Não sacaram Carrie Fisher.”

Veja alguns dos tuítes da discussão:

Carrie Fisher fazia piada com a própria morte. Por essas e outras eu amo Carrie Fisher pic.twitter.com/i9zXWxFz7S — Jorge Pontual (@JorgePontual) December 28, 2016

O problema é que só conhecem a Princesa Leia e não a pessoa autogozadora escrachada, Carrie Fisher. Pena https://t.co/cpnL7eAnMv — Jorge Pontual (@JorgePontual) December 28, 2016

Desnecessário o ódio no @JorgePontual, o cara foi engraçado, me fez rir… E não desrespeitou em momento algum a morte da Carrie… — Matheus Fisher (@mathvsl) December 28, 2016

Eis que em meio a tanta caretice desse mundinho de m* surge o @JorgePontual com um senso de humor sensacional e…é criticado! Ah! Me poupe! — Joseph Tawil (@Joe_Tawil) December 28, 2016

O @JorgePontual fez possivelmente a pior imitação do Chewie que já vi na vida, mas ñ merece ser crucificado. BTW, Carrie tinha ótimo humor! — Nick Ellis (@NickEllis) December 28, 2016

Boas festas para os que me amam e os que me odeiam (e ainda não me xingaram e por isso não foram bloqueados) pic.twitter.com/hLnn5DhuSB — Jorge Pontual (@JorgePontual) December 28, 2016

A atriz Carrie Fisher, mais conhecida por seu papel como Princesa Leia nos filmes de Star Wars, morreu aos 60 anos em Los Angeles, nesta terça-feira, 27.