Após lançamento de disco, Tribalistas confirmam turnê em 2018

Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown confirmaram nesta terça, 19, em suas redes sociais que os Tribalistas farão turnê em 2018. As datas e os locais ainda não foram divulgados.

O fato é inédito para o supergrupo, já que, há 15 anos, quando lançaram o primeiro disco, eles decidiram não fazer shows daquele trabalho de estreia. Tribalistas (2002) emplacou uma série de hits como Velha Infância, Já Sei Namorar, Passe em Casa, que fazem sucesso até hoje. A única exceção que abriram foi no Grammy Latino de 2003, quando receberam indicações e se apresentaram no palco da premiação, em Miami.

Assim, será a primeira turnê da carreira dos Tribalistas.

Este ano, a reunião dos Tribalistas – depois de eles terem negado durante anos esse retorno – foi anunciada de surpresa em um live no Facebook no começo de agosto, em que cantaram algumas música do novo disco de inéditas, Tribalistas, e responderam a algumas perguntas dos fãs.

No novo trabalho, eles voltaram ao universo naïf e amoroso do primeiro trabalho, mas houve mudanças significativas nas letras. Se existia uma certa inocência no primeiro disco, traduzida em canções como Velha Infância, na versão 2017 dos Tribalistas, percebe-se uma postura mais politizada, em músicas como Diáspora – e os refugiados pelo mundo –, Um Só – sobre a sociedade feita de diferenças e como isso nos une – e Lutar e Vencer – sobre resistência. Reflexo dos novos tempos.

Assista ao clipe de ‘Diáspora’: