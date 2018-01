Após explosão em show, Ariana Grande suspende indefinidamente sua turnê mundial

Por ora, não há nenhum comunicado oficial dos organizadores em relação aos shows no Brasil

A cantora pop americana Ariana Grande suspendeu indefinidamente a turnê mundial ‘Dangerous Woman’, segundo o site TMZ, após a explosão na Manchester Arena, na Inglaterra, que deixou ao menos 19 mortos e mais de 50 feridos, e já é tratada como um atentado.

O ‘Dangerous Woman Tour’ seguiria pela Europa. Por enquanto, não há nenhum comunicado oficial dos organizadores em relação aos shows no Brasil – ela tem shows marcados no dia 29 de junho no Rio e dia 1º de julho em São Paulo.

A cantora tem um grande público formado por adolescentes e crianças. Em seu Twitter, Ariana escreveu que está “despedaçada”. “Do fundo do meu coração, sinto muito. Não tenho palavras”, lamentou ela.