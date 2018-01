Após erro, gravadora faz ‘recall’ de novo disco de Maria Rita

A gravadora de Maria Rita, a Universal Music, divulgou um comunicado informando que identificou uma troca de faixas no álbum O Samba em Mim – Ao Vivo da Lapa, novo lançamento da cantora. Na faixa 8, Coração a Batucar, o áudio foi substituído pelo da musica Um Corpo Só, também gravada da cantora.

“O consumidor que adquiriu as versões CD físico ou álbum digital poderá trocar seu produto sem ônus. Basta entrar e contato com o SAC da gravadora através da opção “Contato” do site www.universalmusic.com.br para receber as instruções do procedimento de troca física ou digital. O DVD O Samba em Mim – Ao Vivo da Lapa está em conformidade com a lista de músicas”, afirma o comunicado oficial.

Caxumba. Recentemente Maria Rita cancelou os shows que faria em Portugal no último final de semana. A cantora contraiu caxumba e está em repouso absoluto por recomendação médica. A assessoria de Maria Rita publicou um comunicado nas redes sociais, que lamenta o cancelamento dos shows. Ela participaria de um festival em Cascais, no dia 24, se apresentaria no Convento de São Francisco, em Coimbra, no dia 25.

Devido à doença, a cantora também teve que adiar o coquetel de lançamento de seu novo álbum, O Samba em Mim, no Rio de Janeiro. O evento, marcado para o dia 28, agora será realizado em 5 de julho.