Após dois anos de ‘OscarsSoWhite’, profissionais negros e latinos são reconhecidos no Oscar 2017

Depois de dois anos com protestos na web por conta da falta de diversidade nas indicações ao Oscar – você se lembra da hashtag #OscarsSoWhite – em 2017 a Academia de Hollywood reconheceu o trabalho de diversos profissionais negros e latinos.

Moonlight: Sob a Luz do Luar e Estrelas Além do Tempo têm protagonistas negros. Lion: Uma Jornada para Casa tem como protagonista Dev Patel, ator britânico com ascendência indiana. Os três filmes concorrem na categoria principal.

Barry Jenkins, diretor de Moonlight, também concorre na sua categoria. Denzel Washington (Cercas) e Ruth Negga (atriz irlandesa-etíope, de Loving) foram indicados para melhor ator e atriz.

O mexicano Rodrigo Prieto rendeu a Silêncio, de Martin Scorsese, sua única indicação, na categoria melhor fotografia. Lin-Manuel Miranda, o ator e compositor de origem porto-riquenha, concorre na categoria melhor canção original por How Far I’ll Go, do filme Moana (que também foi indicado na categoria de animação).

Na categoria documentário, foram indicados I Am Not Your Negro (de James Baldwin e Raoul Peck, que conta uma história social das relações raciais nos EUA modernos) e A 13ª Emenda (de Ava DuVernay, que mostra como o sistema penitenciário norte-americano reflete a história da desigualdade racial no país).

Nas categorias ator e atriz coadjuvante, foram indicados: Mahershala Ali (Moonlight), Dev Patel (Lion), Naomie Harris (Moonlight), Octavia Spencer (Estrelas Além do Tempo) e Viola Davis (Cercas).

Veja a lista completa dos indicados.