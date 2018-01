Após dias desaparecida, filha do ator Donal Logue já está em casa

Após recorrer ao Twitter para tentar encontrar e filha desaparecida, o ator Donal Logue, da série Gotham, volta à rede para avisar que a filha de 16 anos já está em casa.

Ator e a mulher Kassey agradeceram a todos que se preocuparam com a filha deles, como a polícia de Nova York, o FBI e a instituição Missing Kids, especializada em encontrar crianças desaparecidas.

Jade Logue, que prefere ser chamada de Arlo, havia sumido no final de junho, após sair dizendo que iria encontrar um amigo, mas não voltou mais.

Segundo o site TMZ, a garota estava na casa de um amigo na Carolina do Sul.

Thank you ALL for the love and support. We are good. Kasey and I wish to thank the NYPD. FBI, @MissingKids and countless others.