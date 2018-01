Após comparações, Molejo mistura ‘Cilada’ com ‘Perfect Illusion’

O carismático grupo Molejo entrou na onda das redes sociais e fez uma versão inusitada do clássico Cilada (grande hit da banda) com Perfect Illusion, single de Lady Gaga. O resultado foi uma espécie de mash up acústico, divulgado pelo site Portal Popline nesta quinta-feira, 20.

No mês passado, a música Cilada teve um crescimento de 102% no número de reproduções no Spotify. O aumento expressivo aconteceu graças à semelhança com o refrão de Lady Gaga em Perfect Illusion.

O próprio serviço de streaming apontou a comparação entre as duas faixas como motivo da alta procura pelo pagode.

Em Perfect Illusion, Gaga canta que “Não era amor / Não era amor / Foi uma ilusão perfeita”. Enquanto isso, o conhecido refrão do Molejo, de 1996, lamenta: “Não era amor, ô, ô / Não era / Não era amor / era Cilada”.