Após ‘blackface’, Michel Teló pede desculpas: ‘um infeliz mal entendido’

Após pintar o rosto com tinta preta, uma prática conhecida como “blackface”, Michel Teló pediu desculpas nesta sexta-feira, 10. A prática teatral do século 19, considerada racista, acontecia quando atores brancos se coloriam com carvão para representar personagens negros no palco. O sertanejo postou e apagou a foto após críticas de seguidores do Instagram.

“Gostaria de me desculpar pelo ocorrido com a foto postada ontem em meu Instagram”, escreveu Teló. “Foi um infeliz mal entendido. A ideia, a causa e a intenção eu mantenho aqui, por que foram de coração. Sou contra todo e qualquer tipo de preconceito, seja racial, sexual, social e religioso. Sempre demonstrei meu carinho e meu respeito às pessoas e suas escolhas. No anseio de me expressar contra o racismo, um assunto infelizmente ainda tão presente nas nossas vidas, acabei me envolvendo em uma corrente do Instagram, fazendo uma foto que, prá mim, era sinônimo de igualdade. Acredito que alguns conheçam o “black face”, mas acredito também que a maioria, assim como eu, não tinha conhecimento. Enfim, gostaria de deixar registrado meu pedido de desculpas a todos por esse grande mal-entendido. DIGA NÃO AO PRECONCEITO. DIGA SIM A IGUALDADE. DIGA SIM A PAZ. DIGA SIM AO AMOR”