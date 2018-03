Apartamento de Kurt Cobain e Courtney Love em Los Angeles está para alugar

O apartamento em que Kurt Cobain e Courtney Love passaram os anos de 1991 e 1992 – auge do Nirvana depois do lançamento de Nevermind – está disponível para locação via Air BnB. O site de alugueis mostra fotos do local, obviamente reformado. Love estava grávida de Frances Bean, única filha do casal, na época em que eles viveram lá.

O apto fica na Spaulding Avenue, no bairro de Fairfax, em Los Angeles. De acordo com um artigo publicado por Charles R. Cross, biógrafo de Cobain, autor de Heavier Than Heaven, foi no local que o músico desenvolveu o vício por heroína e também dedicou boa parte do seu tempo à pintura, uma antiga paixão. “O tempo deles em Spaulding representou sua maior imersão na pintura”, escreve Cross no LA Times.

De acordo com o atual locatário, o designer Brandon Kleinman, pode existir, ainda, algum trabalho do músico por lá, especialmente na lareira. “Eu quero dar um jeito de retirar a camada de pintura que existe lá”, disse Kleinman à revista Vulture.

No ano passado, foram divulgadas fotos do apartamento da época logo após a mudança do casal. Nas fotos, reina o caos: lixo, pixações e utensílios usados para injetar heroína (seringas e colheres queimadas). Hoje em dia, o lugar parece bem mais comum.

“O piso do corredor está danificado porque a banheira vazou enquanto Kurt e Courtney moravam aqui. É por isso que eles se mudaram. Disseram que foi nessa banheira que ele escreveu Heart-Shaped Box“, disse Kleinman.

Mesmo com o nome do músico no anúncio, não há muita competição pelo apartamento (o atual morador aluga o quarto há alguns anos). O preço flutua, mas atualmente aparece como R$ 781 por noite.

