Anthony Hopkins entra para o elenco de ‘Transformers: O Último Cavaleiro’

Anthony Hopkins fará parte do elenco de Transformers: O Último Cavaleiro. A informação foi adiantada pela revista Variety e confirmada nesta tarde no Twitter da produção. O ator foi descrito como “o homem, o mito, a lenda”. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o papel dele na trama.

Hopkins será o segundo vencedor do Oscar a participar do filme da franquia baseada nos brinquedos da Hasbro, seguindo os passos de Jon Voight, que viveu o Secretário de Defesa John Keller no primeiro Transformers, em 2007. Até o momento, os outros nomes confirmados no elenco são Mark Wahlberg, que retorna como Cade Yeager; Isabela Moner, que deverá viver a protagonista, Izabella; e Jerrod Carmichael, em papel também não especificado ainda.



As filmagens do longa começaram nesta semana e a estreia está prevista para 23 de junho de 2017. Transformers: O Último Cavaleiro mostrará Optimus Prime procurando os criadores de sua espécie em uma viagem ao espaço, na qual ele vai encontrar os Quintessons e o gigantesco vilão Unicron, um robô que devora planetas.

