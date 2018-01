Antes do Rock in Rio, Springsteen foi à praia e tocou violão

Roberta Pennafort

Em sua primeira passagem pelo Rio, Bruce Springsteen não parou no hotel. Antes e depois do show no Rock in Rio, no último sábado – um dos mais aclamados do festival –, o músico norte-americano fez todos os programas de turista e surpreendeu pela falta de um esquema rígido de segurança.

Por onde passou, Springsteen atendeu a pedidos de fotos e não economizou sorrisos. Na sexta-feira, mergulhou na praia da Barra da Tijuca, sentou numa cadeira para se bronzear e foi solícito com banhistas. Até o paparazzo que o seguia ele cumprimentou. As fotos só de short foram parar rapidamente nas redes sociais e sites de fofoca. O torso bem definido, aos 64 anos celebrados anteontem, virou assunto do dia.

Depois da praia, ele foi comer na churrascaria Picanha e Etc, acostumada à presença de celebridades brasileiras e estrangeiras por se situar entre dois hotéis cinco estrelas e um condomínio de luxo. Não chegou a provar as carnes, segundo o gerente, Carlos José de Souza, nem a beber. “Ele comeu petiscos, pastel, camarão, lula… Foi simpático, tirou fotos com todos os clientes que pediram e com os funcionários”, disse Souza, que costuma receber artistas e jogadores de futebol e não conhecia o cantor.

No sábado, dia do show, ele caminhou pela praia do Arpoador, fotografou a paisagem e conversou com uma jovem que vendia artesanato. Pegou um violão e tocou para um pequeno grupo – o que seria impossível sem seu país, onde é ultrapopular. Horas depois, abriria seu show com uma potente versão de Sociedade Alternativa, conquistando a Cidade do Rock por quase três horas – ainda que as músicas não estivessem na boca do povo.

Na madrugada de segunda, não parecia cansado: conheceu as ruas da Lapa, área boêmia da cidade, e postou cinco fotos em seu Instagram. Nada de pose de “chefão”: “the boss” aparece andando em meio aos frequentadores. Nas imagens, eles parecem não se dar conta de que se tratava de uma das lendas da música americana, dono de 20 prêmios Grammy em mais de quatro décadas de carreira.