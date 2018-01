Antes do Rock in Rio, Rod Stewart toca em São Paulo e Curitiba; veja fotos da sua carreira

Atração principal da noite do dia 20 (domingo) no Rock in Rio, Rod Stewart vai aquecer sua turnê The Hits no Brasil em duas datas, ainda com ingressos disponíveis: nesta quinta, 17, ele toca em Curitiba, na Arena da Baixada, e no sábado, 19, é a vez de São Paulo.

+ Nostalgia deve marcar shows reeditados de 85 no Rock in Rio, como Queen e Rod Stewart

As entradas para o show no Allianz Parque estão praticamente esgotados. Ainda restam ingressos para um setor por R$450. Veja o serviço completo abaixo.

Desde a primeira vez que passou pelo Brasil (em 1978), o cantor desenvolveu uma relação próxima com o País (a ponto de ter sido acusado de plagiar uma canção de Jorge Ben). Seu show no Reveillon de 1995, em Copacabana, teve 3,5 milhões de pessoas e é um recorde no Guinnes Book. Separamos fotos dessas e outras apresentações do músico no País, e outros momentos especiais de sua carreira:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ROD STEWART em Curitiba

Data: 17 de setembro, quinta-feira

Local: Estádio Atlético Paranaense

Abertura de portões: 18h30

Horário: 21h30

Ingressos: Livepass

Cadeiras numeradas (meia-entrada):

Cadeira vermelha Bud Zone – R$ 600,00

Cadeira amarela – R$ 450,00

Cadeira azul – R$ 300,00

Cadeira laranja – R$ 220,00

Cadeira nível 1 – R$ 240,00

superior – R$ 100,00

ROD STEWART em São Paulo

Data: 19 de setembro, sábado

Local: Allianz Parque (Rua Turiassú, 1840 – Perdizes, São Paulo)

Ingressos: Livepass

Disponíves: Cadeiras Inferiores (inteira) – R$ 450,00