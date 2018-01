Annette Bening estará na segunda temporada de ‘American Crime Story’

Depois de contar o caso O.J. Simpson em sua primeira temporada, a série American Crime Story irá retratar o desastre do furacão Katrina em seu segundo ano. Para isso, contará com a atriz Annette Bening em seu elenco.

De acordo com o Hollywood Reporter, a atriz, quatro vezes nomeada ao Oscar, é o primeiro novo nome da série, que terá o retorno de Sarah Paulson, Cuba Gooding Jr. e Courtney B. Vance, estrelas da temporada de estreia, premiada com nove prêmios Emmy.

Apesar do sucesso em 2016, a nova temporada de American Crime Story chegará ao canal norte-americano FX apenas em 2018. As duas temporadas seguintes já estão confirmadas e irão abordar o assassinato do estilista Gianni Versace e o caso Monica Lewinsky.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O mais recente papel de Annette Bening foi no cinema, no longa 20th Century Woman, que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de 2017 na categoria de melhor atriz de comédia ou musical. Na premiação, aliás, American Crime Story foi premiada nas categorias de melhor minissérie ou série limitada e de melhor atriz em minissérie ou série limitada, troféu dado a Sarah Paulson.

American Crime Story é mais uma série do produtor Ryan Murphy, responsável por Glee e American Horror Story. Em março, o produtor irá por no ar mais uma série, Feud, que na sua primeira temporada terá Jessica Lange e Susan Sarandon revivendo a famosa briga entre as atrizes Joan Crawford e Bette Davis nos bastidores do filme O Que Terá Acontecido a Baby Jane? (1962).