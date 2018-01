Anitta teria sido vetada do Rock in Rio por cantar funk

Anitta não vai conseguir uma vaga para se apresentar no Rock in Rio. Isso, pelo menos, é o que garante o jornalista Leo Dias. Segundo o colunista do Jornal O Dia, a participação da cantora foi recusada na edição de 2017 do festival mesmo após “muitas tentativas”.

Ainda de acordo com a publicação da última segunda-feira, 20, a rejeição veio devido ao fato da cantora estar fortemente ligada ao funk, algo inadmissível pela família Medina. Recentemente Anitta participou de um clipe ao lado de Wesley Safadão no vídeo da música Você Partiu Meu Coração, de Nego do Borel.