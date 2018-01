Anitta pensa em criar seu próprio festival de música, diz colunista

Depois de ser a ausência mais sentida no Rock in Rio (houve quem pedisse sua participação no lugar de Lady Gaga), Anitta agora pensa em criar o próprio festival de música.

O colunista Ancelmo Gois noticiou que segundo a cantora será um evento “sem preconceitos” com nenhum gênero e deve reunir vários ritmos no mesmo palco.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o jornal O Globo, o evento será em 2018, mas ainda sem local e artistas definidos.

Anitta postou no seu Instagram um vídeo de Fergie e Pabblo Vittar no palco do Rock in Rio, e comentou que “não poderia estar lá dessa vez”, agradecendo o convite da americana. “Chegando de férias e recebendo de todos os lados o lacre da noite passada. Thank u my girl @fergie for the invite. This time I really couldn’t do it … and I knew @pabllovittar would be as AMAZING as me. (Obrigada meu amor @fergie pelo convite.. dessa vez eu realmente não poderia… mas eu sabia que @pabllovittar seria tao incrivel quanto)”, escreveu Anitta no post.