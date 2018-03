Anitta, Pabllo Vittar e Diplo tocarão ‘Sua Cara’ pela primeira vez ao vivo no Brasil

“Bem na sua cara”.

Diplo, do Major Lazer, virá pela primeira vez ao Brasil para se apresentar ao lado de Anitta e Pabllo Vittar com a música Sua Cara, um dos hits mais populares do ano, cujo videoclipe já foi assistido mais de 240 milhões de vezes.

Trata-se da primeira vez na qual os três artistas apresentarão ao vivo a música. A performance ocorre durante o Prêmio Multishow, nesta terça-feira, 24, no Rio de Janeiro – a premiação será exibida pela emissora por assinatura a partir das 22h.

Assista ao clipe de Sua Cara: