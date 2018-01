Anitta lança seu novo clipe com o colombiano J. Balvin, ‘Downtown’

A cantora brasileira Anitta lançou nesta segunda-feira, 20, o seu mais novo clipe, Downtown, uma nova parceria, desta vez totalmente em espanhol, com o colombiano J. Balvin. Anteriormente, ela já havia cantado em uma versão da música Ginza, dele.

O clipe de Downtown traz muita sensualidade e as estrelas, Anitta e Balvin, como parceiros de crime num cassino.

Downtown faz parte do projeto Xeque-mate, a primeira tacada de Anitta na carreira internacional. Com o projeto, a cantora promete uma nova música a cada mês até o final de 2017. Já foram lançadas até o momento Paradinha, também em espanhol, e Will I See You e Is That For Me em inglês, em parceria, respectivamente, com os produtores Pool Bear e Alesso.