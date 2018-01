‘Animais Fantásticos e Onde Habitam 2’ tem primeira sinopse revelada

A Warner divulgou a primeira sinopse oficial de Animais Fantásticos e Onde Habitam 2, continuação do blockbuster de sucesso de 2016 inserido no universo de Harry Potter, e anunciou que as filmagens já começaram. O filme tem estreia prevista para o dia 16 de novembro de 2018.

“J.K. Rowling escreveu o roteiro para o filme”, diz a sinopse, “que se passa em 1927, poucos meses depois de Newt ter ajudado a revelar e capturar o infame bruxo das trevas Gellert Grindewald. Porém, como ele prometeu que faria, Grindewald protagonizou uma fuga dramática e tem angariado mais seguidores para sua causa – elevar os bruxos sobre todos os seres não-mágicos.

“O único que pode ser capaz de pará-lo é o bruxo que uma vez ele chamou de melhor amigo, Alvo Dumbledore. Mas Dumbledore vai precisar de ajuda do mago que antes capturou Grindewald, seu ex-aluno Newt Scamander. A aventura reúne Newt com Tina, Queenie e Jacob, mas sua missão também vai testar suas lealdades enquanto eles enfrentam novos desafios em um mundo bruxo cada vez mais perigoso e dividido. O filme expande o universo bruxo, indo de Nova York a Londres e Paris. Há também surpreendentes acenos às histórias de Harry Potter que irão agradar fãs da série.”

Eddie Redmayne (Newt), Johnny Depp (Grindewald), Katherine Waterston (Tina), Alison Sudol (Queenie) e Dan Fogler (Jacob) permanecem na série. A grande novidade é a presença de Jude Law como o jovem Dumbledore – e Ezra Miller, que aparentemente teve um final definitivo no primeiro filme, também está confirmado no elenco.

O filme será dirigido por David Yates, mesmo diretor das últimas produções da saga.