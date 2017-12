Angelina Jolie pede o divórcio de Brad Pitt

LOS ANGELES – Angelina Jolie entrou com um pedido de divórcio de Brad Pitt, disse o advogado da atriz em comunicado na terça, 20, o que encerra uma das uniões mais glamourosas de Hollywood. “Essa decisão foi tomada pelo bem da família. Ela não irá comentar, e pede que a família tenha privacidade neste momento”, disse o advogado Robert Offer no comunicado.

Angelina entrou com pedido no Tribunal Superior de Los Angeles na segunda, 19, citando diferenças irreconciliáveis como base para a separação, de acordo com documentos judiciais. Ela pediu a guarda dos seis filhos, cujas idades vão de 8 a 15 anos, com direito a visitas de Pitt, mas não busca pensão. Ela citou a data da separação como 15 de setembro.

O site de notícias de celebridades TMZ, citando fontes não identificadas, relatou que Jolie estava irritada com os métodos de Pitt como pai. “Estou muito triste com isto, mas o que importa agora é o bem-estar de nossos filhos”, disse Pitt em comunicado à revista People. “Eu sinceramente peço à imprensa para dar o espaço que eles merecem durante este momento de dificuldade.”

Angelina e Pitt, conhecidos por fãs como “Brangelina”, foram um dos casais de maior visibilidade do mundo do entretenimento, pela beleza, filmes de sucesso e ativismo. Eles se casaram em 2014, após quase 10 anos juntos. O relacionamento rendeu capas de revistas desde o início, com reportagens focando qual teria sido o papel de Angelina na separação entre Pitt e Jennifer Aniston.

A notícia do divórcio do casal “Brangelina” movimentou as redes sociais, e #Brangelina rapidamente entrou nos assuntos mais falados no Twitter no mundo. Mais de 20 publicações mencionando a hashtag apareceram no Twitter por segundo, de acordo com companhia de análise de redes sociais Zoomph. Angelina foi casada com os atores Jonny Lee Miller e Billy Bob Thornton, enquanto Pitt estava casado com Aniston em 2003 quando ele e Jolie começaram a filmar Mr. & Mrs. Smith. / REUTERS