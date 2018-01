Andy Serkis, do ‘Planeta dos Macacos’, conhece a Macaca

Em viagem promocional ao filme ‘O Planeta dos Macacos – A Guerra’, que entra em cartaz no Brasil nesta quinta-feira, 3, o ator americano Andy Serkis participou de uma curiosa ação publicitária: o intérprete do macaco César conheceu a sede da Ponte Preta, em Campinas, time popularmente conhecido por Macaca.

Em suas redes sociais, a Ponte Preta (um dos times em ação mais antigos do Brasil, ela completa 117 anos no dia 11 de agosto) exibiu a imagem de Serkis segurando uma camisa do clube totalmente autografada pelos jogadores. Veja a imagem, reproduzida do Twitter do clube: