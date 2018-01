Ancine divulga filmes patrocinados

A Ancine e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul anunciaram ontem, no Rio, o resultado da Chamada Pública Prodecine 01/2012 do Fundo Setorial do Audiovisual. Um total de R$ 50 milhões será investido na produção de 41 projetos de longa-metragem – 35 filmes de ficção, 3 documentários e 3 animações. Foram contemplados projetos do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Entre os filmes beneficiados estão Boa Sorte (de Carolina Jabor), Restô (de Andre Pellenz), As Boas Maneiras (de Juliana Rojas e Marco Dutra) e João ou O Milagre das Mãos (de Bruno Barreto).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.