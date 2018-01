Cinquenta Tons de Liberdade tem um novo trailer: nele a personagem Anastasia (Dakota Johnson) descobre que está grávida. O vídeo mostra cenas do casal que ela faz com Christian Grey (Jamie Dornan) e detalha melhor a trama do terceiro episódio da franquia.

Veja:

O filme estreia no dia 8 de fevereiro de 2018.