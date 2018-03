Amado Batista fica ferido e encerra show após ser atingido por pedra

Amado Batista se feriu após ser atingido por uma pedra de gelo durante uma apresentação na Praia Grande, no litoral de São Paulo. O incidente aconteceu no último domingo, dia 8. O músico cantou apenas duas músicas e, depois de ser agredido, encerrou o show. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista, que se negou a dar mais detalhes sobre o episódio.

Um morador da região que estava presente no show filmou o momento em que o rosto de Amado Batista começou a sangrar. O cantor, então, faz um sinal indicando que a apresentação estava encerrada. Alguns fãs afirmaram nas redes sociais que a apresentação de Amado Batista atrasou por mais de 2 horas. Isso teria irritado a plateia. Amado Batista também não teria dado nenhuma satisfação sobre o atraso.