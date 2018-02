Almodóvar anuncia título inglês de novo filme, ‘I’m So Excited’

(Foto: Martínez de Cripán/EFE)

Madri, 13 jun (EFE) – O cineasta espanhol Pedro Almodóvar já está preparando seu novo filme, Os Amantes Passageiros, título que será substituído no mercado anglo-saxão para I’m So Excited, anunciou nesta quarta-feira sua produtora, El Deseo S.A.

“Em inglês não há um modo de traduzir o título em espanhol. Mas, além disso, existem outros motivos. Eu esqueci que pretendo fazer uma comédia leve, muito leve”, declara o diretor que, após uma época mais obscura de sua carreira, retoma as características que marcaram sua filmografia nos anos 80.

O ganhador de dois prêmios Oscar por Tudo Sobre Minha Mãe e Fale Com Ela também antecipou alguns detalhes de seu novo filme depois de ter confirmado a presença de duas das maiores estrelas do cinema espanhol, Antonio Banderas e Penélope Cruz.

“Não pensava em revelar até o último momento (…) Mas, não pude evitar os comentários sobre dois passageiros ilustres do meu próximo filme”, declara o diretor espanhol.

Em relação à participação de dois de seus atores fetiche, o diretor assegura que “eles não voam e permanecem em terra”, já que quase toda a trama se desenvolve em um avião. “Os dois concordaram em interpretar papéis curtos, que abre Os Amantes Passageiros“.

“Ambos são ocupadíssimos e concordaram em vir a Madri só para rodar um dia, as três primeiras sequências do filme. Se não soasse tão sentimental, eu diria que estou transbordando de gratidão”, acrescenta.

“Me emociona muito o fato dos dois abrirem esta nova narração. São como pessoas da minha família, emocional e artística. Eles aparecem para dar boas-vindas ao espectador em minha volta às origens, a comédia disparatada, um tom do que me tinha afastado ultimamente”, declara Almodóvar.

Desde o princípio, Os Amantes Passageiros foi anunciado como um filme de conjunto, um fato que realizou o sonho de muitos atores que queriam estrear com Almodóvar e também permitiu o reencontro do diretor com velhos amigos, como a argentina Cecilia Roth e os espanhóis Javier Câmara e Lola Donas.

“Todo o elenco está composto por atores admiráveis”, explica o diretor, que, por sua vez, cita alguns outros destaques, como Carmen Machi, “atriz que transforma em ‘spin off’ tudo o que toca”, e Paz Vega, “que aparece em outro papel curto, mas essencial, como fez em Fale Com Ela“.”Devo uma protagonista para as duas e digo isso de coração”, completa o diretor espanhol.

Apesar dos inúmeros atores confirmados, Almodóvar exalta que o elenco principal será composto por Javier Câmara, Cecilia Roth, Lola Donas, Raúl Arévalo, Carlos Areces, Antonio da Torre, Hugo Silva, Willy Toledo, Miguel Ángel Silvestre, Blanca Suárez, José Luis Torrijo, José María Yazpick e Laia Martí.