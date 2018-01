Ally Brooke, do Fifth Harmony, fará show solo em São Paulo

Depois de vir ao Brasil duas vezes em 2016, a girlband norte-americana Fifth Harmony terá o retorno de uma das duas integrantes ao País ainda este ano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ally Brooke, de 23 anos, vem pela primeira vez sozinha ao Brasil, para um show no festival teen W+ no dia 2 de julho em São Paulo.

O festival, que será realizado no Audio Club, conta ainda apresentações de Sofia Oliveira e um artista que ainda será anunciado.

Os ingressos custam entre 100 e 1.200 reais – este, mais caro, segundo a organização do evento, dá direito a uma hora de convivência com a artista nos bastidores do festival.

O anúncio do show solo de Ally Brooke vem meses após a saída de uma das integrantes do Fifth Harmony. Camila Cabello anunciou em dezembro a sua saída do grupo para se dedicar à carreira solo.