Alicia Vikander aparece como Lara Croft nas primeiras fotos oficiais do novo ‘Tomb Raider’

A atriz sueca Alicia Vikander, revelação de 2015 ao vencer o Oscar de melhor atriz coadjuvante por A Garota Dinamarquesa, se aventura agora pelo mundo da ação no cinema ao assumir a personagem Lara Croft na nova versão de Tomb Raider.

Vikander aparece numa praia e numa floresta nas primeiras fotos oficiais do novo filme, divulgadas nesta segunda-feira, 27.

Originada nos videogames, a personagem Lara Croft já ganhou vida nos cinemas em dois filmes, protagonizados por Angelina Jolie no início da década de 2000.

Na nova versão do filme, de acordo com a Vanity Fair, Croft em apenas 21 anos e uma nova história de vida, diferente da que foi vivida por Jolie. Agora, a motivação da personagem é o desparecimento do seu pai por mais de sete anos.

“Quando eu fui convidada para pegar esse papel eu fiquei muito animada. Lara Croft é uma personagem verdadeiramente icônica”, disse Vikander à Vanity Fair.

Dirigido pelo Norueguês Roar Uthaug (A Onda), o novo Tomb Raider tem estreia agendada para março de 2018.