Julio Maria

Exuberante, de blusa azul e calça preta, tudo muito justo, Alicia Keys forma com Jesse J, sua antecessora, e com Justin Timberlake, seu herdeiro de Palco Mundo, o bloco mais R&B e soul do Rock in Rio. Ela abriu seu show com Streets of New York, seguiu com Karma, You Don’t Know My Name e, agora, canta Listen To Your Heart. Vem com dançarinos, banda grande e uma aposta alta na performance sensual.