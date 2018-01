Alguém importante morreu em ‘The Walking Dead’ e a internet lamenta; Negan aparece na prévia do novo episódio

CUIDADO. ESSA MATÉRIA CONTÉM SPOILERS

The Walking Dead voltou na noite de domingo, 23, com sua sétima temporada, e um personagem muito importante para a trama morreu… o alívio para os fãs é que a morte de Glenn (Steven Yeun) foi bastante fiel à história em quadrinhos em que a série se baseia.

Em um encontro com fãs transmitido pela AMC (Talking Dead) também no domingo, Yeun se emocionou com o destino de seu personagem.

“Robert (Kirkman, criador da série em HQ) escreveu um jeito tão bagunçado mas ao mesmo incrível de tirar algo do caminho. Uma história tão impactante como essa. Quando você lê o quadrinho, você meio que não quer que esse momento vá para outro personagem. Eu acho que disse isso, ‘não deixem isso acontecer com outra pessoa’. Fazer do jeito que fizemos, eu acho, foi corajoso e comovente.”

Nas redes sociais, fãs comentaram a morte do personagem:

Nesse momento ele estava tão feliz e agora acabou tudo…… não aguento #RIPGlenn pic.twitter.com/qrzryHFVAR — THANK YOU GLENN (@duvwalker) October 24, 2016

não sei se sou risada ou se choro #RIPGlenn pic.twitter.com/aE1wkkY0yn — nalu RIP GLENN (@orphamaslany) October 24, 2016

Ele sobreviveu tanto, amou tanto, só pra ter uma morte tão horrível e dolorosa no final. Isso não é justo! #RIPGlenn pic.twitter.com/qkjxlvewIo — Hannah ツ (@hannah_gomezz) October 24, 2016

o pior de tudo isso é saber que essa cena não foi e nem será real #RIPGlenn pic.twitter.com/VObp4M6dXY — luna (@pwrposewho) October 24, 2016

essa mulher ja spfreu demais, chega disso #RIPGlenn pic.twitter.com/5fY2zS4KRB — Paty Snake 🐍 (@NeganCrazy) October 24, 2016

hj eu acordei me veio a falta de vc

saudades de vc

lembrei que me acordava de manhã só pra dizer

bom dia meu bebê

te amo meu bebê#RIPGlenn pic.twitter.com/Vb3bFpC07O — glenn rhee (@vulgomez) October 24, 2016

toda uma nação em luto

#RIPGlenn — detremura (@detremura) October 24, 2016

O personagem Negan (Jeffrey Dean Morgan), que também fez sucesso na premiere da temporada, aparece na promo do episódio 2. Veja: