Além de Lady Gaga, Kesha e Tamar Braxton serão juradas em ‘RuPaul’s Drag Race’

A nona temporada do reality show RuPaul’s Drag Race não terá apenas Lady Gaga como estrela do pop convidada. Nesta quinta-feira, 16, foram anunciados todos os nomes que passarão pelo júri dos novos episódios.

As cantoras Kesha, Meghan Trainor e Tamar Braxton serão algumas das convidadas, numa lista que inclui ainda a atriz Lisa Kudrow, a eterna Phoebe da série Friends, a modelo Joan Smalls e a banda The B-52s.

O júri terá ainda as presenças de Naya Rivera, Andie MacDowell, Tori Spelling, Jennie Garth, Denis O’Hare, Noah Galvin, Lisa Robertson, Candis Cayne, Fortune Feimster e Jeffrey Bowyer-Chapman. Cheyenne Jackson e Todrick Hall, que já foram jurados anteriormente, também retornam.

Toda semana, o painel fixo do júri mais uma vez contará com Michelle Visage, Ross Matthews e Carson Kressley, além, claro, do próprio RuPaul Charles, que no ano passado venceu o prêmio Emmy de melhor apresentador pelo reality show.

Em novo canal nos EUA, a nona temporada de RuPaul’s Drag Race estreia por lá no dia 24 de março no VH1.