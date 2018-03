Alegria da tradicional festa japonesa Tanabata Matsuri invade a Zona Norte de SP

A tradicional festa japonesa Tanabata Matsuri, ou Festival das Estrelas, agora ganha espaço no bairro Casa Verde e será realizada neste domingo, 3, a partir das 17h.

Além de poder saborear comidas típicas, doces e chás e comidas, o visitante contará também com food truck, artesanato, música, produtos orgânicos e apresentações de tambores Taiko e danças japonesas.

E, como é tradição nesta festa, o visitante poderá escrever seus desejos em papéis coloridos e pendurá-los em ramos de bambu. E cada cor tem um significado diferente, o amarelo, dinheiro, rosa, amor, vermelho, paixão, azul, proteção e saúde, verde, esperança, e branco, paz. Ao término da festa, todos serão recolhidos de levados a um templo budista para que, no sétimo dia, sejam realizadas as orações. Depois disso, no pôr-do-sol, todos os desejos serão queimados, pois acredita-se que a fumaça levará os pedidos até as estrelas para serem realizados.

A festa do Tanabata é beneficente e realizada pela fábrica artesanal de biscoitos e cookies Doce Mundo de Lili, com o apoio da sub-prefeitura da Zona Norte, em prol da Associação Pró-Excepcionais Kodomo-no-Sono, entidade sem fins lucrativos que atende pessoas adultas com deficiência intelectual, da Associação Okinawa da Casa Verde e do Projeto de Integração Pró-Autista (Pipa).

2º TANABATA MATSURI DO DOCE MUNDO DE LILI

Rua Iapó, 573, Casa Verde (paralela à Marginal Tietê, entre as pontes da Casa Verde e do Limão)

Hoje, 3/7, das 10h às 17h.