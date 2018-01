Alceu Valença mostra que humor do brasileiro não perdoa nada e faz forró com apelidos da Lava Jato

Atuante nas redes sociais, sempre com bom humor, o músico pernambucano Alceu Valença publicou um vídeo em sua página do Facebook cantando uma música, sendo que a letra são os apelidos do delatados na Operação Lava Jato.

O cantor e compositor começa falando que acabava de receber os codinomes das pessoas envolvidas nos sistemas corruptos. E não fica só na música, complementa com uma dancinha cheia de malemolência.

“Caju, Justiça, Angora, Índio, Las Vegas, Ferrari, Todo Feio, Goleiro” e fala de toda a lista, finalizando com um sonoro ‘gol’.

Confira o vídeo que, antes, ele coloca o texto: “No Brasil não podemos negar que até os corruptos têm senso apurado de humor! Não existe simpatia de milhões de empresas privadas com políticos. Tudo é $$$$$! A única saída é uma Reforma Política com constituinte exclusiva.”