Alabama Shakes anuncia novo disco e divulga música inédita

Depois do estouro que foi Boys & Girls, álbum de estreia do Alabama Shakes, em 2012, que vendeu mais de um milhão de cópias no mundo todo, teve quatro indicações ao Grammy, rendeu à banda liderada pela voz incrível de Brittany Howard uma apresentação na Casa Branca e shows memoráveis em vários lugares do mundo (inclusive por aqui, no Festival Lollapalooza de 2013), vem aí um novo disco: Sound & Color será lançado em abril nos EUA.

Don’t Wanna Fight é a primeira faixa do novo disco divulgada:

A mistura do soul, com a pegada blues, o pé no indie rock e a voz potente de Howard ainda estão lá.

O hit que fez a banda estourar é Hold On, impossível não lembrar do riffzinho inicial: