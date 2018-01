Ajustado, som do Rock in Rio ganha brilho

Julio Maria

Céu azul de Sol e noites de lua inspiradora. Até a natureza parece ter jogado a favor do Rock in Rio no primeiro final de semana. O saldo geral dos três dias, com médias de 83 mil pessoas em cada um, é muito bom. As cabeçadas que o empresário Roberto Medina deu no passado revertem-se em aprendizado, sobretudo no quesito programação. Há ajustes que podem ser feitos para o próximo final de semana, algo que está ao alcance da produção. O restante, o que já ocorreu nos palcos até aqui, é a história que já está escrita, para o bem e para o mal de quem a protagonizou.

Justin Timberlake era mesmo o nome mais aguardado da primeira etapa no Palco Sunset. Veio em uma espécie de bloco soul bem arquitetado pela curadoria do festival. Aliás, a ausência de vaias até o momento (que já carimbaram gente grande que passou pelo Rock in Rio, como Lobão e Carlinhos Brown) é mérito também deste jogo de xadrez bem armado. É possível, como se vê agora, juntar públicos que se comuniquem, como ocorreu entre os fãs de Jota Quest, Jesse J, Alicia Keys e Justin. E pensar que já escalaram Carlinhos Brown para um dia de rock pesado.

O som foi outro ponto ajustado. Em comparação com 2011, quando microfonias e massas emboladas de guitarra e voz tornaram-se comuns em quase todos os shows, esta edição aproximou-se da excelência. Faz até aqui a melhor sonorização dos históricos do Rock in Rio. O Palco Sunset ganhou PAs (caixas de som) da mesma dimensão do que as que ficam no Palco Mundo. E do Palco Mundo tudo sai com brilho, nitidez e força, sem agredir os ouvidos. Está tudo mais alto, mas um volume com qualidade. Em som, virou primeiro mundo.



O esquema de transporte público (ônibus) deste ano, saindo dos terminais, foi bem pensado. A segurança reforçada dá sensação de tranquilidade na Cidade do Rock e nas imediações. E a circulação entre um palco e outro só é prejudicada quando o Palco Sunset leva alguém que não deveria estar lá.

Começam aí os problemas. Nando Reis e Samuel Rosa, assim como o Offspring, são nomes que precisam de mais espaço. O público que arrastam fica por demais desconfortável na área do Sunset. Melhor se estivessem no Mundo. Quando não perde seu caráter de provocar a surpresa, muitas vezes, para os próprios músicos que se encontram ali pela primeira vez, o Sunset torna-se o melhor dos palcos. Das surpresas melhores, surgiram por ali a banda Vintage Trouble, que cantou com Jesuton na sexta, e BNegão e Autoramas, no sábado. Tudo pouco ensaiado, mas com verdade de sobra.

As filas da tirolesa não foram contornadas e nem devem ser. Ela impõe-se como atração à parte. Os músicos adoram ver as pessoas penduradas passando em frente a eles. Alguns não resistem e se penduram ali também, como fez Jared Leto no show do 30 Seconds to Mars. Ontem, a espera voltou a bater as seis horas de espera. A insanidade é dos fãs que perdem um dia de shows para fazer um sobrevoo de 15 segundos.

Depois de uma estreia em silêncio, o rock resolveu abrir o bico no sábado, quando Tico Santa Cruz, do Detonautas, puxou um coro de “Fora, Cabral”. Pouco depois, Dinho Ouro Preto dedicou a canção Saquear Brasília ao deputado federal Natan Donadon (ex-PMDB-RO). Mais protestos, no palco, são esperados para o próximo final de semana.

O cheiro de frustração vem de Beyoncé. Suas boas intenções em trazer 200 peças no armário e usá-las todas em uma hora de show deixou sua performance truncada, arrastada, fragmentada, sem ritmo. A produção venceu a canção, e o público se dispersou em vários momentos.

BALANÇO

Melhor do Palco Mundo

Justin Timberlake

Melhor do Palco Sunset

Vintage Trouble com Jesuton

Melhor coro do Palco Mundo

Ivete Sangalo em Love Of My Life (Queen)

Melhor coro do Sunset

Nando Reis e Samuel Rosa em O Segundo Sol

Dois acertos

Qualidade de som e transporte

Dois fiascos

Vips furando fila da tirolesa e vazamento no encanamento do banheiro