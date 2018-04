Ainda há ingressos para as primeiras sessões de ‘O Despertar da Força’ em São Paulo

O site ingresso.com está vendendo as entradas para as primeiras sessões de Star Wars: O Despertar da Força em São Paulo, no início da madrugada de quinta-feira, 17, ou seja, de quarta para quinta. As primeiras sessões estão marcadas para 0h01.

Várias delas já estão esgotadas (como no Espaço Itaú Pompeia, no Cinemark Paulista, Higienópolis, Market Place, Eldorado e Iguatemi).

+ ESPECIAL: O Universo de Star Wars

+ ACOMPANHE: Tudo sobre a estreia mundial de O Despertar da Força

Mas ainda há ingressos disponíveis em outros locais. Veja onde ainda há entradas, de acordo com o Ingresso.com (para as cópias legendadas do filme):

Cinemark Aricanduva (Vila Matilde), Cinemark Boulevard Tatuapé (Tatuapé), Cinemark Center Norte (Vila Guilherme), Cinemark Central Plaza (Ipiranga), Cinemark Cidade Jardim (Morumbi), Cinemark Lar Center (Vila Guilherme), Cinemark Metrô Tatuapé (Tatuapé), Cinemark Móoca (Vila Prudente), Cinemark Shopping Cidade São Paulo (Bela Vista), Cinemark Shopping D (Ponte Pequena), Cinemark Shopping Metrô Santa Cruz (Vila Mariana), Cinemark SP Market (Campo Grande), Cinemark Tietê Plaza (Jardim Iris), Cinemark Tucuruvi (Parada Inglesa), Cinemark Villa Lobos (Lapa), Cinépolis JK Iguatemi (Vila Nova Conceição), UCI Jardim Sul (Morumbi) e UCI Santana (Lauzane Paulista).