Afrika Bambaataa, Paula Lima e Boss AC se apresentam no Rock in Rio

Afrika Bambaataa, Paula Lima e o rapper português Boss AC se apresentaram no palco Sunset do Rock in Rio. O show terminou às 16h55 e, novamente, não apresentou problemas de som. Comparado ao fim de semana anterior do Festival, houve melhoras significativas na organização do evento. O público começa a chegar na Cidade do Rock. Às 17h45, é a vez da cantora Joss Stone se apresentar.

A banda, formada também por grandes músicos brasileiros, como Tiago Silva, filho do grande percussionista Robertinha Silva, deu uma aula de funk americano. A plateia cantou em coro o grande sucesso de Tim Maia, Sossego, além do hit Don’t Stop Until You Get Enough, do rei do pop, Michael Jackson.