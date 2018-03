A banda de rock norte americana Aerosmith se apresentou na Arena Anhembi na noite deste domingo, 30. Foi a quarta vez que a banda de Steven Tyler (foto) tocou no Brasil. No set list, vários hits de sua carreira – como Livin on the edge, Amazing, Cryin, Sweet emotion e Dream on, entre outras.

