Aerosmith atende fãs em Porto Alegre antes do primeiro show da turnê pelo Brasil

E o Aerosmith vai causando barulho em sua passagem por Porto Alegre – a banda abre a parte brasileira da turnê Rock’n’Roll Rumble – Aerosmith Style 2016 nesta terça-feira, 11, na cidade do Rio Grande do Sul.

Os guitarristas Brad Whitford e Joe Perry usaram as redes sociais para mostrar interação com os fãs próximos ao hotel onde a banda está hospedada e uma visita à cozinha de uma churrascaria na cidade. A página oficial da banda também postou imagens de Steven Tyler atendendo a fãs.

Na noite de segunda-feira, 10, eles jantaram em um bar na Cidade Baixa, zona boêmia da cidade, e também atenderam alguns fãs em busca de fotos e autógrafos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A turnê do Aerosmith no Brasil ainda passa por São Paulo, no dia 15, e Recife, no dia 21 – a sexta passagem da banda pelo País.