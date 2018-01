‘Adeus, Ano Velho’ e Wesley Safadão estão na lista de músicas mais tocadas no Spotify na virada para 2016

O Spotify Brasil divulgou uma lista com as músicas mais tocadas no Brasil na noite de Reveillon, na última quinta-feira.

O maestro Carlos Santorelli foi o número 1, com Fim de Ano (Adeus, Ano Velho, Feliz Ano Novo!), e Justin Bieber, com o hit Sorry, ficou em segundo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Wesley Safadão, Marcos & Belutti e MC João também estão na lista.

+ Radiohead, U2, Rihanna, Katy Perry e Rolling Stones preparam novos discos para 2016

Confira a lista:

Fim de Ano (Adeus, Ano Velho! Feliz Ano Novo!) – Maestro Carlos Santorelli

Sorry – Justin Bieber

How Deep Is Your Love – Calvin Harris

Marcas do Que Se Foi – Artistas Variados

Baile de Favela – MC João

Aquele 1% – Ao Vivo – Marcos & Belutti

Camarote – Wesley Safadão

Can´t Feel My Face – The Weeknd

Cheerleader – Felix Jaehn Remix Radio Edit – OMI

Hotline Bling – Drake

+ Bon Scott, ex-vocalista do AC/DC, será nome de rua na capital da Austrália