Adele participa do programa de Jimmy Fallon nos EUA e faz versão de ‘Hello’; veja

Ganharam destaque nesta quarta-feira nas redes os vídeos de Adele durante sua participação no The Tonight Show, com Jimmy Fallon, no início desta semana.

No programa, a cantora inglesa – que deve quebrar recordes de vendas da história da indústria musical com o novo 25 – fez uma versão de Hello com instrumentos de criança, cantou Water Under the Bridge, participou de um “jogo da mentira” com o apresentador, comentou sua participação no Saturday Night Live e disse estar ansiosa sobre os novos álbuns de Frank Ocean e Rihanna.

“Eu ouvi rumores de que ANTI está prestes a sair, e estou realmente no limite com isso… quer dizer, não literalmente”, comentou Adele. Veja os vídeos a seguir: