Adele se emociona, erra e xinga durante homenagem a George Michael

Adele teve problemas durante sua apresentação no Grammy pelo segundo ano seguido. Se em 2016 ela desafinou durante All I Ask, na edição deste ano, que aconteceu neste domingo, 12, ela pediu para começar de novo a apresentação de Fast love, de George Michael, que ela cantava em homenagem póstuma ao cantor.

No começo da apresentação, Adele, que parecia muito emocionada e fora de tom em alguns versos, pediu para começar de novo e ainda soltou um palavrão. “Sinto muito por começar de novo. Podemos começar de novo? Desculpe, não posso f… tudo por ele”, disse no palco do Staples Center, em Los Angeles.

Após começar de novo e cantar toda a música, ela foi bastante aplaudida. Momentos depois, ao ser premiada pela música do ano com Hello, Adele disse: “Em primeiro lugar, eu realmente peço desculpas por falar palavrão. George Michael, eu amo ele. Ele significa muito para mim, então eu me desculpo mesmo se ofendi alguém”, disse a cantora, que também afirmou ter ficado “nervosa”.