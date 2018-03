Adam Sandler conversa com Mônica para divulgar novo filme ‘Pixels’; assista

A Sony Pictures divulgou nesta quinta-feira, 2, um vídeo com o ator Adam Sandler e Mônica, personagem de Mauricio de Sousa, para divulgar o filme Pixels. A estreia do longa no Brasil está marcada para 30 de julho. No vídeo, Adam Sandler explica para Mônica o enredo do novo filme.

Em Pixels, alienígenas interpretam errado mensagens da Nasa enviadas ao espaço com imagens de jogos de fliperama. No filme, aliens iniciam uma guerra com terrestres e usam figuras de jogos como Pac-Man, Donkey Kong e Space Invaders para tentar destruir nosso planeta. Peter Dinklage, de Game of Thrones, também está no elenco.