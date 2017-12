Adam Levine sensualiza em novo clipe da banda Maroon 5; assista

O Maroon 5 divulgou neste final de semana o clipe da música This Summer’s Gonna Hurt Like a Motherfucker. A faixa estará no relançamento do álbum V, último trabalho da banda, que tem hits como Maps, Animals e Sugar. Para a surpresa dos fãs e o delírio da ala feminina, o vocalista Adam Levine aparece só de toalha nos primeiros minutos do vídeo e, na sequência, deixa toda a parte de trás à mostra. O clipe já tem mais de 1 milhão de visualizações no Youtube.

No início do mês, Adam foi atacado por um fã com uma “bomba de açúcar” pouco antes de entrar no estúdio do programa do humorista Jimmy Kimmel, em Los Angeles, nos EUA. Navid Farsi jogou o pó branco no músico enquanto ele dava alguns autógrafos na entrada do estúdio. O agressor foi condenado a três anos de liberdade condicional, 52 sessões de aconselhamento e 20 dias limpando as ruas da Califórnia. Farsi também é suspeito de ter jogado uma pedra em Dwayne The Rock Johnson em abril deste ano.